В Москве задержали уроженца Ростовской области, устроившего дебош в метро

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Житель Ростовской области с двумя друзьями устроили дебош в столичном метро. Происшествие случилось на прошлой неделе, но задержать дебоширов удалось только 14 января.Как сообщили в прокуратуре города Москвы, 20-летний парень из Ростовской области и его двое друзей спустились в метро. Они бегали по крышам вагонов, толкались и выкручивали в люстрах лампочки. Все это светопредставление дебоширы снимали на телефон, а видео потом опубликовали в сети. Конечно, реакция последовала мгновенно. Молодых людей задержали в течение нескольких дней.Теперь злоумышленникам может грозить до 15 суток за мелкое хулиганство, а также штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.