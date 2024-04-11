В Миллерово 31-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате

Фото: Ростов ру

В городе Миллеров Ростовской области мужчина погиб, подорвавшись на гранате. ЧП случилось 9 апреля на улице 19-го Съезда КПСС. Об этом сообщил портал DonDay.ru.Тело 31-летнего мужчины в частном доме нашел отец. Он увидел, что рядом с трупом лежит граната. Мужчина вызвал медиков, но те лишь констатировали смерть сына от многочисленных повреждений из-за взрыва.По предварительным данным, в день трагедии мужчина был пьян и находился в подавленном состоянии. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства гибели горожанина и то, откуда у него могла появиться граната.