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В Миллерово 31-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате

В Миллерово 31-летний мужчина погиб, подорвавшись на гранате
В городе Миллеров Ростовской области мужчина погиб, подорвавшись на гранате. ЧП случилось 9 апреля на улице 19-го Съезда КПСС. Об этом сообщил портал DonDay.ru.

Тело 31-летнего мужчины в частном доме нашел отец. Он увидел, что рядом с трупом лежит граната. Мужчина вызвал медиков, но те лишь констатировали смерть сына от многочисленных повреждений из-за взрыва.

По предварительным данным, в день трагедии мужчина был пьян и находился в подавленном состоянии. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства гибели горожанина и то, откуда у него могла появиться граната.
Фото: Ростов ру
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