В Майкопском районе житель Ростовской области сбил подростка на мотоцикле
Уроженец донского региона сбил подростка в Майкопском районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось в конце октября в поселке Каменномостском.
По предварительным данным, житель Ростовской области, управляя иномаркой, поворачивал, не уступил дорогу 14-летнему водителю мотоцикла и допустил с ним столкновение.
- В результате случившегося подросток, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее.