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В Майкопском районе житель Ростовской области сбил подростка на мотоцикле

В Майкопском районе житель Ростовской области сбил подростка на мотоцикле
Уроженец донского региона сбил подростка в Майкопском районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось в конце октября в поселке Каменномостском.

По предварительным данным, житель Ростовской области, управляя иномаркой, поворачивал, не уступил дорогу 14-летнему водителю мотоцикла и допустил с ним столкновение.

- В результате случившегося подросток, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее.

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