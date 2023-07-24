В лобовом ДТП под Морозовском погиб 41-летний водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла смертельная авария. ДТП случилось днем 24 июля недалеко от города Морозовска.Около 13 часов мужчина на «ВАЗ-21101» ехал по автодороге Морозовск - Цимлянск. Когда он проезжал хутор Большая Хлоповка, то пошел на обгон попутной машины. Водитель не успел вернуться на свою полосу и врезался во встречную «Хонду Цивик». Удар оказался настолько мощным, что транспортные средства буквально превратились в груду металлолома.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 41-летний водитель «десятки» скончался на месте происшествия. Мужчина, находившийся за рулем японского автомобиля, отделался синяками и ссадинами. Медпомощь ему не потребовалась.