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В Каменске-Шахтинском огромная ветка упала на две иномарки

В Каменске-Шахтинском огромная ветка упала на две иномарки
В Каменске-Шахтинском крупная ветка тополя накрыла две припаркованные у дерева иномарки. Происшествие случилось днем 3 сентября около дома №148а на улице Ворошилова.

Ветку с машин убрал владелец белого авто, припаркованного справа. В момент случившегося его, как и водителя соседней иномарки, в машине не было. Мимо также никто не проходил, поэтому никто не пострадал.

Отметим, что если автомобиль застрахован по КАСКО, владелец вправе получить компенсацию за повреждение. В противном случае, вернуть деньги можно будет, только оставив претензию в территорильной управляющей компании, в обязанности которой входит отслеживание состояния деревьев на закрепленном за ней округе города.

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