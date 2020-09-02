В Каменске-Шахтинском огромная ветка упала на две иномарки

В Каменске-Шахтинском крупная ветка тополя накрыла две припаркованные у дерева иномарки. Происшествие случилось днем 3 сентября около дома №148а на улице Ворошилова.Ветку с машин убрал владелец белого авто, припаркованного справа. В момент случившегося его, как и водителя соседней иномарки, в машине не было. Мимо также никто не проходил, поэтому никто не пострадал.Отметим, что если автомобиль застрахован по КАСКО, владелец вправе получить компенсацию за повреждение. В противном случае, вернуть деньги можно будет, только оставив претензию в территорильной управляющей компании, в обязанности которой входит отслеживание состояния деревьев на закрепленном за ней округе города.