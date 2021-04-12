В Новочеркасске 25-летний водитель иномарки пострадал в лобовом ДТП с «Нивой»
В Новочеркасске 25-летний парень на иномарке пострадал в ДТП с «Нивой». Происшествие случилось утром 13 апреля.
По предварительной информации, 25-летний парень за рулем отечественного авто ехал по улице Харьковской. В районе дома № 70 он едва не врезался в попутное авто. Уворачиваясь от столкновения, автомобилист выехал на «встречку», по которой двигался «Фольксваген Поло».
От сильного удара лоб в лоб у «Нивы» практически снесло переднюю часть. Иномарка также получила серьезные механические повреждения.
Как сообщил DonDay Новочеркасск, в результате ДТП пострадал 25-летний водитель «Фольксвагена».