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В Новочеркасске 25-летний водитель иномарки пострадал в лобовом ДТП с «Нивой»

В Новочеркасске 25-летний водитель иномарки пострадал в лобовом ДТП с «Нивой»
В Новочеркасске 25-летний парень на иномарке пострадал в ДТП с «Нивой». Происшествие случилось утром 13 апреля.

По предварительной информации, 25-летний парень за рулем отечественного авто ехал по улице Харьковской. В районе дома № 70 он едва не врезался в попутное авто. Уворачиваясь от столкновения, автомобилист выехал на «встречку», по которой двигался «Фольксваген Поло».

От сильного удара лоб в лоб у «Нивы» практически снесло переднюю часть. Иномарка также получила серьезные механические повреждения.

Как сообщил DonDay Новочеркасск, в результате ДТП пострадал 25-летний водитель «Фольксвагена».

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