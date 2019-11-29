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В Хабаровске осудили девушку, обманувшую пенсионеров почти на 250 тысяч рублей

В Хабаровске осудили девушку, обманувшую пенсионеров почти на 250 тысяч рублей
В Хабаровске осудили 21-летнюю уроженку Азова. Девушка обвинялась в кражах и мошенничестве. За совершенное преступление она получила 3 года колонии общего режима.

По версии следствия, дончанка представлялась пенсионерам сотрудницей почты и говорила, что принесла прибавку к пенсии. Гостья давала им купюру в 5 тысяч рублей и ждала сдачу. Заприметив, где пожилые люди хранят деньги, она просила паспорт или воды, и затем, когда пенсионеры отходили, забирала их деньги или украшения. Общая сумма ущерба составила 246 тысяч рублей.
После очередного дела азовчанку задержали и возбудили в отнощении нее уголовное дело.

- За совершенные преступления суд приговорил девушку к трем годам колонии общего режима, - отметила помощник прокурора Краснофлотского района Анастасия Кужугет.

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