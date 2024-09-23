В Ейском районе в ДТП скончалась 66-летняя жительница Ростова

Фото: Госавтоинспекция Ейского района Краснодарского края

В Ейском районе в аварии погибла жительница Ростова-на-Дону. Авария произошла 21 сентября на 25-м километре трассы Приазовка – Воронцовка - Должанская.Предварительно, бабушка с дедушкой отвозили 3-летнего внука на отдых в Краснодарский край. Однако 72-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и опрокинулась.Как сообщили в Госавтоинспекции Ейского района, в результате аварии скончалась 66-летняя бабушка. Мужчину доставили в местную ЦГБ с травмами.В столкновении ребенок уцелел – он находился в детском удерживающем устройстве. Малышу оказана разовая медпомощь.