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В Ейском районе в ДТП скончалась 66-летняя жительница Ростова

В Ейском районе в ДТП скончалась 66-летняя жительница Ростова
В Ейском районе в аварии погибла жительница Ростова-на-Дону. Авария произошла 21 сентября на 25-м километре трассы Приазовка – Воронцовка - Должанская.

Предварительно, бабушка с дедушкой отвозили 3-летнего внука на отдых в Краснодарский край. Однако 72-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и опрокинулась.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ейского района, в результате аварии скончалась 66-летняя бабушка. Мужчину доставили в местную ЦГБ с травмами.

В столкновении ребенок уцелел – он находился в детском удерживающем устройстве. Малышу оказана разовая медпомощь.
Фото: Госавтоинспекция Ейского района Краснодарского края
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