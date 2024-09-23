Фото: Дондей

В Ростовской области в зеркальную дату 24.09.2024 планируют пожениться 175 пар. Эту информацию предоставил DonDay со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.Наибольшее количество заявлений на регистрацию брака было подано в Ростове-на-Дону — 114 пар. В городах области также зарегистрировались 30 влюбленных пар, среди которых 13 пар – в Шахтах и 9 пар – в Волгодонске. В районах области поженилась 31 пара.Выбор даты свадьбы — это ответственный шаг, ведь нумерологи утверждают, что она влияет на будущую жизнь супругов и их отношения. Хотя даты не могут гарантировать стопроцентное счастье, многим они приносят удачу. Именно поэтому большинство влюбленных предпочитают выбирать красивые даты. А некоторые просто хотят запомнить один из самых счастливых дней своей жизни.