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В Ростовской области в зеркальную дату 24.09.2024 планируют пожениться 175 пар

В Ростовской области в зеркальную дату 24.09.2024 планируют пожениться 175 пар
В Ростовской области в зеркальную дату 24.09.2024 планируют пожениться 175 пар. Эту информацию предоставил DonDay со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.

Наибольшее количество заявлений на регистрацию брака было подано в Ростове-на-Дону — 114 пар. В городах области также зарегистрировались 30 влюбленных пар, среди которых 13 пар – в Шахтах и 9 пар – в Волгодонске. В районах области поженилась 31 пара.

Выбор даты свадьбы — это ответственный шаг, ведь нумерологи утверждают, что она влияет на будущую жизнь супругов и их отношения. Хотя даты не могут гарантировать стопроцентное счастье, многим они приносят удачу. Именно поэтому большинство влюбленных предпочитают выбирать красивые даты. А некоторые просто хотят запомнить один из самых счастливых дней своей жизни.
Фото: Дондей
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