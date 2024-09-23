Новым этапом в развитии города стало комплексное освоение пустынных земель Левобережья

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В администрации Ростова-на-Дону начались публичные слушания по проекту планировки территории площадью 338 гектаров в левобережной части города. Согласно проекту, не застроенную территорию рядом с Гребным каналом предлагается преобразовать в современное городское пространство с хорошо развитой социальной инфраструктурой, спортивными объектами и комфортным жильем.Эта территория станет продолжением Гребного канала и будет окружена зелеными зонами. Здесь появятся прогулочные аллеи с велодорожками и спринт-парк с множеством насаждений. В проекте также предусмотрены спортивные площадки для различных видов спорта, памп-трек, скейт-парк и большой спортивный комплекс.Особое внимание в проекте развития территории уделяется социальной инфраструктуре. В рамках проекта будут построены четыре детских сада, рассчитанные на 1470 мест, и три школьных комплекса, где смогут учиться 3200 детей. Один из школьных комплексов будет оснащен детской школой искусств.Также в рамках проекта запланировано строительство двух взрослых и двух детских поликлиник, а также станции скорой медицинской помощи, рассчитанной на четыре выездные бригады.Кроме того, в проекте предусмотрено создание тренировочной базы футбольного клуба «Ростов», спортивного комплекса с бассейном, городской библиотеки и храма. Также будет разработана сеть игровых площадок для детей разного возраста.Реализация таких проектов станет новой точкой притяжения для жителей левого берега Дона. Кроме того, проект будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры: планируется строительство развязок, автомобильных подъездов и парковок.