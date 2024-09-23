Дом купца Дракина рушится на глазах ростовчан
В центре Ростова-на-Дону, на Буденновском проспекте, 69, разрушается историческое здание, известное как дом купца Дракина. Фасад этого сооружения, которому уже 135 лет, осыпается, угрожая жизни и здоровью прохожих и сотрудников, работающих внутри.
История этого дома началась в 1889 году, когда уроженец Азова Константин Дракин, владелец кирпичного завода и меценат, построил его для себя и своей супруги Клеопатры Васильевны. Дом, выполненный в стиле эклектики, стал их семейным очагом. Кроме того, первый этаж через некоторое время сдавался под магазины другим предпринимателям, там же находилась контора кирпичного завода Дракина.
В те времена купец Дракин был известной личностью в Ростове. На его средства был построен один из корпусов Николаевской больницы, ныне – медицинского университета. Кроме того, Константин Дракин был членом донского речного комитета от лесопромышленников и депутатом городской думы.
По словам ростовского краеведа Леонида Санкина, в 1910 году Константин Дмитриевич входил в состав учетного судного комитета Ростовского филиала государственного Банка. Он занимался процедурами банкротства других предпринимателей, в том числе разорившегося купца Кошкина.
После смерти Константина Дракина в 1914 году часть дома досталась Клеопатре, а вторая часть перешла в собственность города. Вскоре после оглашения завещания Клеопатра Васильевна согласилась передать свою часть имения городу.
В ноябре 1924 года здание перешло в государственную собственность. В 1930-х годах оно принадлежало Северо-Кавказскому военному округу, а позднее там размещались КЭЧ и военная прокуратура.
В 2018 году дом купца Дракина был признан объектом культурного наследия регионального значения. Однако за десятилетия своего существования здание не видело ремонта.
Сегодня в здании находится подразделение Министерства обороны, сотрудники которого каждый день рискуют жизнями и здоровьем, проходя мимо опасного дома. После падения больших кусков с фасада территорию огородили сигнальной лентой, но это лишь временная мера, так как зданию требуется серьёзный ремонт.