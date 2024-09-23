.Дом купца Дракина рушится на глазах ростовчан

Фото: Дондей

В центре Ростова-на-Дону, на Буденновском проспекте, 69, разрушается историческое здание, известное как дом купца Дракина. Фасад этого сооружения, которому уже 135 лет, осыпается, угрожая жизни и здоровью прохожих и сотрудников, работающих внутри.История этого дома началась в 1889 году, когда уроженец Азова Константин Дракин, владелец кирпичного завода и меценат, построил его для себя и своей супруги Клеопатры Васильевны. Дом, выполненный в стиле эклектики, стал их семейным очагом. Кроме того, первый этаж через некоторое время сдавался под магазины другим предпринимателям, там же находилась контора кирпичного завода Дракина.В те времена купец Дракин был известной личностью в Ростове. На его средства был построен один из корпусов Николаевской больницы, ныне – медицинского университета. Кроме того, Константин Дракин был членом донского речного комитета от лесопромышленников и депутатом городской думы.По словам ростовского краеведа Леонида Санкина, в 1910 году Константин Дмитриевич входил в состав учетного судного комитета Ростовского филиала государственного Банка. Он занимался процедурами банкротства других предпринимателей, в том числе разорившегося купца Кошкина.После смерти Константина Дракина в 1914 году часть дома досталась Клеопатре, а вторая часть перешла в собственность города. Вскоре после оглашения завещания Клеопатра Васильевна согласилась передать свою часть имения городу.В ноябре 1924 года здание перешло в государственную собственность. В 1930-х годах оно принадлежало Северо-Кавказскому военному округу, а позднее там размещались КЭЧ и военная прокуратура.В 2018 году дом купца Дракина был признан объектом культурного наследия регионального значения. Однако за десятилетия своего существования здание не видело ремонта.Сегодня в здании находится подразделение Министерства обороны, сотрудники которого каждый день рискуют жизнями и здоровьем, проходя мимо опасного дома. После падения больших кусков с фасада территорию огородили сигнальной лентой, но это лишь временная мера, так как зданию требуется серьёзный ремонт.