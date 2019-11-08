В ДТП в Ростовской области пострадал 43-летний мужчина



В Ростовской области водитель пострадал в ДТП с легковушкой. Происшествие случилось 8 ноября в Шахтах, на пересечении проспекта Комиссаровского и улицы Дзержинского.



По предварительным данным, 43-летний мужчина на авто «Лада Калина» не уступил дорогу «ВАЗ-2114». В результате автомобили столкнулись, удар был такой силы, что не удалось обойтись без пострадавших.



В результате водитель «Лады» пострадал и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка.