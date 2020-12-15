В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области погибла мать-одиночка двоих детей
Молодая мама погибла в аварии с «перевертышем» в Ростовской области. 26-летняя Татьяна С. стала жертвой несчастного случая на трассе Волгоград - Каменск 13 декабря.
В день трагедии Татьяна ехала пассажиркой на «Фольксвагене Поло» из Донецка в Ростов. В тот день были плохие погодные условия, поэтому иномарку постоянно заносило за скользкой дороге. В какой-то момент водитель не справился с управлением. На скорости автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Машина в считанные минуты превратилась в груду металла.
Смерть Татьяны от полученных при ДТП травм наступила мгновенно. В той злосчастной аварии также пострадала еще одна пассажирка, 29-летняя девушка. Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами.
У погибшей девушки остались двое сынишек, 8 и 4 лет. Кто возьмет братьев на попечение, пока не известно. Отца у детей нет, а сама Татьяна воспитывалась в детдоме, поэтому рассчитывать на помощь родственников не приходится.