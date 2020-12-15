Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области погибла мать-одиночка двоих детей

В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области погибла мать-одиночка двоих детей
Молодая мама погибла в аварии с «перевертышем» в Ростовской области. 26-летняя Татьяна С. стала жертвой несчастного случая на трассе Волгоград - Каменск 13 декабря.

В день трагедии Татьяна ехала пассажиркой на «Фольксвагене Поло» из Донецка в Ростов. В тот день были плохие погодные условия, поэтому иномарку постоянно заносило за скользкой дороге. В какой-то момент водитель не справился с управлением. На скорости автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Машина в считанные минуты превратилась в груду металла.

Смерть Татьяны от полученных при ДТП травм наступила мгновенно. В той злосчастной аварии также пострадала еще одна пассажирка, 29-летняя девушка. Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами.

У погибшей девушки остались двое сынишек, 8 и 4 лет. Кто возьмет братьев на попечение, пока не известно. Отца у детей нет, а сама Татьяна воспитывалась в детдоме, поэтому рассчитывать на помощь родственников не приходится.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.