В ДТП с двумя автобусами в Ростове пострадали шесть человек

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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автобусов № 26 и № 40. В результате столкновения пострадали шесть человек.Авария произошла 19 марта около остановки Бабушкина на проспекте Стачки. Один из автобусов на большой скорости врезался в другой. Пострадавшие пассажиры были оперативно эвакуированы из транспорта. Среди них есть 17-летняя девушка.Очевидцы рассказали, что от удара из автобусов вылетели поручни. Испуганные люди начали покидать транспорт. Уцелевшие помогали пострадавшим. Кто-то получил серьезные травмы.Глава города Александр Скрябин сообщил, что на месте аварии работают две бригады скорой помощи и два спасательных отряда.