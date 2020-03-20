В Ростове в столкновении двух автобусов пострадали 13 человек



На проспекте Стачки в Ростове столкнулись два автобуса с пассажирами. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 13 человек.



Авария произошла около половины шестого вечера 23 марта. Согласно первичной информации, в районе переулка Виражного 29-летний водитель автобуса № 85а не выдержал дистанцию и врезался в автобус № 71.

- В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 13 человек, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшие доставлены в больницу.







Известно, что автобус № 85а следовал в ТЦ «Мега», а 71-й – на Центральный рынок. В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Устанавливают все обстоятельства случившегося.



