Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Один человек остаётся в больнице после ДТП с автобусами на проспекте Стачки в Ростове

Один человек остаётся в больнице после ДТП с автобусами на проспекте Стачки в Ростове
В Ростове после ДТП с участием двух автобусов в больнице остаётся один человек. Всего в аварии пострадали 13 человек.
- В настоящее время на стационарном лечении находится 21-летний пострадавший, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Остальным пострадавшим в день происшествия была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.

Напомним, авария произошла вечером 23 марта на проспекте Стачки. На подъезде к мосту микроавтобус № 85а, следовавший по маршруту СНТ «Изумруд» - ТЦ «Мега», врезался в автобус № 71 Ц. рынок - мкр. Левенцовский.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.