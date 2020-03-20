Один человек остаётся в больнице после ДТП с автобусами на проспекте Стачки в Ростове



В Ростове после ДТП с участием двух автобусов в больнице остаётся один человек. Всего в аварии пострадали 13 человек.

- В настоящее время на стационарном лечении находится 21-летний пострадавший, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



Остальным пострадавшим в день происшествия была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой.



Напомним, авария произошла вечером 23 марта на проспекте Стачки. На подъезде к мосту микроавтобус № 85а, следовавший по маршруту СНТ «Изумруд» - ТЦ «Мега», врезался в автобус № 71 Ц. рынок - мкр. Левенцовский.