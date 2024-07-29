В ДТП на Вавилова в Ростове пострадали два человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 28 июля около 20:30 в Октябрьском районе.В тот вечер 45-летний мужчина за рулем «Пежо 308» ехал по улице Вавилова. Возле дома № 111 он свернул влево, на 4-ю Канатную. В этот момент по «встречке» двигался «Фольксваген Туарег» под управлением 33-летнего водителя.От мощного удара автомобили отбросило в разные стороны. У «Пежо», как видно на фото», полностью разворотило переднюю часть.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель французского авто и 37-летний пассажир «Фольксвагена». Их с травмами доставили в медучреждение.