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В ДТП на Вавилова в Ростове пострадали два человека

В ДТП на Вавилова в Ростове пострадали два человека
В Ростове произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось 28 июля около 20:30 в Октябрьском районе.

В тот вечер 45-летний мужчина за рулем «Пежо 308» ехал по улице Вавилова. Возле дома № 111 он свернул влево, на 4-ю Канатную. В этот момент по «встречке» двигался «Фольксваген Туарег» под управлением 33-летнего водителя.

От мощного удара автомобили отбросило в разные стороны. У «Пежо», как видно на фото», полностью разворотило переднюю часть.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель французского авто и 37-летний пассажир «Фольксвагена». Их с травмами доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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