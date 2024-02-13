В ДТП на трассе Ростов - Ставрополь погиб водитель «Жигулей»

Фото: УГИБДД по Ставропольскому краю.

[sub][/sub]Смертельная авария случилась на трассе Ростов - Ставрополь. Водитель «ВАЗ-21041» погиб в столкновении с грузовиком 13 февраля на территории Красногвардейского округа.По предварительным данным УГИБДД по Ставропольскому краю, 64-летний водитель на «Жигулях» ехал по трассе Ростов - Ставрополь. Автомобилист потерял управление. На полном ходу машина врезалась в грузовик «Рено», который стоял на обочине. Водитель ВАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью.- За последние два года погибший мужчина шесть раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима, - сообщили в ведомстве.Сейчас специалисты устанавливают, был ли автомобилист пьян.