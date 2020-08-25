В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб мотоциклист из Калужской области
В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 28-летний мотоциклист. Авария случилась около 17 часов 25 августа на 679-м километре дороги в Павловском районе Воронежской области.
Житель Калужской области потерял управление мотоциклом и столкнулся с припаркованным на обочине «Фордом Эксплорером», которым управляла 47-летняя жительница Московской области.
- В результате полученных травм 28-летний мотоциклист скончался на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.