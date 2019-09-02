В донском хуторе сгорел комбайн



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В Ростовской области сгорел комбайн. Возгорание произошло в хуторе Верхнесоленом Веселовского района.



Техника загорелась около часа ночи 3 сентября. Пламя быстро охватило кабину сельхозмашины. По данным донского управления МЧС, площадь пожара составила пять квадратных метров. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось порядка 20 минут.

- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в спасательном ведомстве. – Причина возгорания устанавливается.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники. Добавим, что в настоящее время во всех районах Ростовской области идет подготовка к осенней посевной.