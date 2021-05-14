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В центре Ростова неизвестный обстрелял машину из винтовки

В центре Ростова неизвестный обстрелял машину из винтовки
В Ростове неизвестный обстрелял иномарку из пневматической винтовки. Вопиющий случай произошел вечером 17 мая в центре города.

Девушка-водитель «Шевроле Круз» припарковалась на улице Текучева, в районе дома № 123А. Она ушла на несколько часов, а когда вернулась, то увидела разбитое стекло со стороны водителя.

Автомобилистка проверила записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на доме. На кадрах видно, как в автомобиль выстрелили из оружия, скорее всего, из «воздушки». При этом другие машины, стоявшие рядом, не задело.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что девушка написала заявление в полицию. Правоохранители ищут злоумышленника.

Теперь ростовчанке предстоит недешевый ремонт автомобиля. Замена стекла обойдется более чем в 10 тысяч рублей. Если стрелка отыщут, ему грозит уголовное дело за порчу имущества.

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