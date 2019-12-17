В центре Ростова в пожаре погиб 52-летний мужчина



В Ростове при пожаре в центре города погиб мужчина. Происшествие случилось вечером 17 декабря в одном из двухэтажных жилых домов на улице Малюгиной.



Согласно предварительной информации, в одной из квартир загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площадь пять квадратных метров. Предположительно, находившийся в этот момент в квартире хозяин отравился, надышавшись угарным газом.



Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, но мужчина к этому моменту был уже мёртв.

- К тушению привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



По информации спасательного ведомства, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.