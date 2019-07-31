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В Ростовской области при пожаре погиб 51-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре погиб 51-летний мужчина
Пожар унёс жизнь 51-летнего жителя Ростовской области. Возгорание произошло в частном доме в городе Гуково 1 августа.

Пламя вспыхнуло посреди ночи в одном из домов на улице Первомайской. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около трёх часов.
- Во время тушения в одной из комнат было обнаружено тело мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.
По информации спасательного ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

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