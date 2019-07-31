В Ростовской области при пожаре погиб 51-летний мужчина



Пожар унёс жизнь 51-летнего жителя Ростовской области. Возгорание произошло в частном доме в городе Гуково 1 августа.



Пламя вспыхнуло посреди ночи в одном из домов на улице Первомайской. Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около трёх часов.

- Во время тушения в одной из комнат было обнаружено тело мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

По информации спасательного ведомства, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.