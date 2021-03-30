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Возле ТЦ «Сокол» в Ростове сгорел торговый ларек

Возле ТЦ «Сокол» в Ростове сгорел торговый ларек
В западном микрорайоне Ростова случился еще один пожар. Происшествие случилось днем 1 апреля в сквере рядом с торговым центром «Сокол».

Ларек, расположенный на проспекте Стачки, 25, загорелся около 15 часов. Огонь быстро распространился по всему помещению, а ветер разносил клубы черного дыма на десятки километров. Пламя охватило порядка 20 квадратных метров.

Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место ЧП направили восемь пожарных на двух спецмашинах. Полностью потушить огонь удалось за 20 минут. Однако спасать ларек и товар было уже поздно - от них практически ничего не осталось.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Причина возгорания станет известна позже. Не исключено, что пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.

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