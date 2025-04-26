В центре Ростова произошла массовая драка с участием более чем 10 человек

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В Ростове произошла массовая драка с участием более чем 10 человек. Инцидент произошел на пересечении улицы Максима Горького и переулка Газетного.Ночью 26 апреля группа мужчин, вероятно, что-то не поделили между собой. Один из них начал махать кулаками, после его примеру последовали еще около десятка человек. Потасовку затеяли прямо на проезжей части. Автомобилистам пришлось объезжать разъяренных граждан.Очевидцы вызвали полицию.- Проводится проверка с установлением обстоятельств происшествия, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.Медицинская помощь никому из участников драки не потребовалась.