В центре Ростова произошла массовая драка с участием более чем 10 человек
В Ростове произошла массовая драка с участием более чем 10 человек. Инцидент произошел на пересечении улицы Максима Горького и переулка Газетного.
Ночью 26 апреля группа мужчин, вероятно, что-то не поделили между собой. Один из них начал махать кулаками, после его примеру последовали еще около десятка человек. Потасовку затеяли прямо на проезжей части. Автомобилистам пришлось объезжать разъяренных граждан.
Очевидцы вызвали полицию.
- Проводится проверка с установлением обстоятельств происшествия, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области.
Медицинская помощь никому из участников драки не потребовалась.