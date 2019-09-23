На Гвардейской площади в Ростове произошёл хлопок на подстанции



В Ростове на подстанции в районе Гвардейской площади произошёл хлопок. ЧП случилось после полудня 25 сентября.



В «Россети Юг» сообщили, что на подстанции произошло повреждение трансформатора напряжения.

- Отключенных потребителей нет, - прокомментировали в компании. - Помощь пожарных не потребовалась.



Между тем очевидцам удалось сфотографировать небольшое возгорание, которое последовало после хлопка. Скорее всего, пожар удалось ликвидировать силами сотрудников подстанции без привлечения спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.