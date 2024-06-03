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На трассе в Ростовской области в результате жесткой аварии пострадала 5-летняя девочка

На трассе в Ростовской области в результате жесткой аварии пострадала 5-летняя девочка
В Ростовской области на трассе «Чалтырь — Большие Салы» в ДТП пострадал 5-летний ребенок. Авария случилась 3 июня.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 40-летняя женщина за рулем «Хендай Акцент» хотела совершить обгон перед перекрестком. Во время маневра перед ней возник автомобиль «УАЗ-3303». Женщина и 23-летний водитель не смогли избежать жуткого столкновения. От сильного удара пострадал 5-летний ребенок.

Несовершеннолетний пассажир получил травмы, и его доставили в медицинское учреждение, дополнило ведомство.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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