На трассе в Ростовской области в результате жесткой аварии пострадала 5-летняя девочка

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе «Чалтырь — Большие Салы» в ДТП пострадал 5-летний ребенок. Авария случилась 3 июня.По данным УГИБДД по Ростовской области, 40-летняя женщина за рулем «Хендай Акцент» хотела совершить обгон перед перекрестком. Во время маневра перед ней возник автомобиль «УАЗ-3303». Женщина и 23-летний водитель не смогли избежать жуткого столкновения. От сильного удара пострадал 5-летний ребенок.Несовершеннолетний пассажир получил травмы, и его доставили в медицинское учреждение, дополнило ведомство.