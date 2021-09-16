Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске пропала многодетная мать

В Батайске пропала многодетная мать
В Батайске разыскивают без вести пропавшую 41-летнюю Елену Хрулеву. Местонахождение многодетной матери неизвестно с 11 сентября.

Женщина ушла из дома на улице Октябрьской, 30 без денег, документов и телефона. Ее возвращения ждут муж и пятеро детей в возрасте от 14 до 22 лет.

Елена среднего телосложения, рост – 155 сантиметров, волосы у нее темно-каштановые. Была одета в черные кофту и кардиган, фиолетовые джинсыджинсы, обута в босоножки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Хрулевой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.