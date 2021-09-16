В Батайске пропала многодетная мать

В Батайске разыскивают без вести пропавшую 41-летнюю Елену Хрулеву. Местонахождение многодетной матери неизвестно с 11 сентября.Женщина ушла из дома на улице Октябрьской, 30 без денег, документов и телефона. Ее возвращения ждут муж и пятеро детей в возрасте от 14 до 22 лет.Елена среднего телосложения, рост – 155 сантиметров, волосы у нее темно-каштановые. Была одета в черные кофту и кардиган, фиолетовые джинсыджинсы, обута в босоножки.Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Хрулевой, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.