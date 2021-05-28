В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 78-летнюю женщину

В Ростовской области ищут без вести пропавшую пенсионерку. 78-летняя Любовь Рубцова ушла из дома в Батайске 28 мая и не вернулась обратно.Близкие ничего не знают о ее местонахождении трое суток.Рост дончанки 165 сантиметров, она среднего телосложения, волосы короткие рыжие, глаза карие.В день пропажи она была одета в свитер в полоску, черную юбка и босоножки коричневого цвета.Если вам что-либо известно о пенсионерке, то позвоните по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.