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В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 78-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую 78-летнюю женщину
В Ростовской области ищут без вести пропавшую пенсионерку. 78-летняя Любовь Рубцова ушла из дома в Батайске 28 мая и не вернулась обратно.Близкие ничего не знают о ее местонахождении трое суток.

Рост дончанки 165 сантиметров, она среднего телосложения, волосы короткие рыжие, глаза карие.

В день пропажи она была одета в свитер в полоску, черную юбка и босоножки коричневого цвета.

Если вам что-либо известно о пенсионерке, то позвоните по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.

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