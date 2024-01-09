В Батайске произошел взрыв в частном доме

Фото/видео: DonDay.ru.

В Батайске прогремел взрыв. ЧП случилось в частном доме в СНТ «Ягодка» днем 9 января.По словам соседей, у мужчины, проживающего на улице Кедровой, 51, загорелась буржуйка. Рядом стоял газовый баллон, который и взорвался. Ударной волной в доме пробило крышу. Очевидцы тут же вызвали пожарных.Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного МЧС около 15:30. На место направили 10 человек на двух автоцистернах. К прибытию огнеборцев пламя охватило 70 квадратных метров помещений: полыхали и пристройка, и дом.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал.