В Батайске при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Батайске местный житель погиб при пожаре в частном доме. Жуткое происшествие случилось утром 15 ноября.Загорелся дом по адресу: улица Иноземцева, 36. Соседи увидели черные клубы дыма и вызвали спасателей. К их приезду полыхало все жилье. Пламя уничтожило мебель, вещи, бытовую технику. Во время тушения огнеборцы нашли тело мужчины в одной из комнат.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, погибшему было 54 года. Причиной ЧП стало нарушение эксплуатации печи.