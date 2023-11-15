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В Батайске при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина

В Батайске при пожаре в частном доме погиб 54-летний мужчина
В Батайске местный житель погиб при пожаре в частном доме. Жуткое происшествие случилось утром 15 ноября.

Загорелся дом по адресу: улица Иноземцева, 36. Соседи увидели черные клубы дыма и вызвали спасателей. К их приезду полыхало все жилье. Пламя уничтожило мебель, вещи, бытовую технику. Во время тушения огнеборцы нашли тело мужчины в одной из комнат.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, погибшему было 54 года. Причиной ЧП стало нарушение эксплуатации печи.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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