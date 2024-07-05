В Ростовской области без вести пропала 38-летняя женщина

Фото: ЛизаАлерт

В Таганроге Ростовской области пропала 38-летняя женщина. Близкие ищут Оксану Песенко больше недели.Утром 28 июня женщина собралась и вышла из дома. Когда близкие поняли, что Оксаны очень долго нет, они стали ее искать. После безуспешных попыток найти пропавшую, они обратились в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились волонтеры и добровольцы.Девушка худощавого телосложения и ростом 176 сантиметров. У нее темно-русые волосы и карие глаза.Из одежды в последний раз на Оксане видели черное платье в белый горошек. С собой у девушки маленькая коричневая сумка.Любую информацию о местоположении пропавшей вы можете сообщить по номеру: 112 или 8(800) 700 54-52.