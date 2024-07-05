Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области локализовали пожар на 5 тысячах квадратных метров. В поселке Золотой Колос 5 июля произошло возгорание трёх деревянных домов и семи хозяйственных построек.На месте происшествия работают более 70 пожарных и спасателей, а также 20 единиц техники. Для тушения пожара был задействован вертолёт Ми-8, который совершил четыре сброса воды на горящие объекты.По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одном из жилых домов. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.