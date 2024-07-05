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В Ростовской области локализовали пожар на 5 тысячах квадратных метров

В Ростовской области локализовали пожар на 5 тысячах квадратных метров
В Ростовской области локализовали пожар на 5 тысячах квадратных метров. В поселке Золотой Колос 5 июля произошло возгорание трёх деревянных домов и семи хозяйственных построек.

На месте происшествия работают более 70 пожарных и спасателей, а также 20 единиц техники. Для тушения пожара был задействован вертолёт Ми-8, который совершил четыре сброса воды на горящие объекты.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки в одном из жилых домов. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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