В Батайске на автомойке произошёл пожар
Фото: anonsens.ru
На автомойке в Батайске случился пожар. Возгорание произошло на улице Фермерской ночью 5 декабря.
В момент ЧП сервис уже был закрыт. Никого из сотрудников в помещении не было. О происшествии сообщили очевидцы. На место прибыли две единицы техники и восемь спасателей. К этому времени огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров.
- Полная ликвидация пожара наступила в 1:34, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.