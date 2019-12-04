В Батайске на автомойке произошёл пожар



Фото: anonsens.ru

На автомойке в Батайске случился пожар. Возгорание произошло на улице Фермерской ночью 5 декабря.



В момент ЧП сервис уже был закрыт. Никого из сотрудников в помещении не было. О происшествии сообщили очевидцы. На место прибыли две единицы техники и восемь спасателей. К этому времени огнём была охвачена площадь 20 квадратных метров.

- Полная ликвидация пожара наступила в 1:34, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Причину возгорания в настоящее время устанавливают специалисты.