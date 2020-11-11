В Батайске девушка разбилась насмерть, упав с крыши многоэтажки на машину
В Батайске девушка разбилась насмерть, упав на машину с крыши многоэтажки. Происшествие случилось 13 ноября по улице Вильямса, 2Г.
Как сообщает battime.ru, жители дома обнаружили труп девушки на припаркованном авто около пяти часов утра. Последний раз погибшую видели на крыше здания. Как она туда попала, неизвестно, ведь в этом доме она не проживала.
Эту новость опубликовали в социальных сетях, однако пока никто погибшую не опознал. Ее личность в настоящее время устанавливают правоохранители.