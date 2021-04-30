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В Азовском районе сгорел камыш: видео

В Азовском районе сгорел камыш: видео
В Азовском районе произошел крупный пожар. Днем 3 мая в хуторе Рогожкино сгорел камыш.

Очевидцы опубликовали кадры происшествия в соцсетях. Судя по видео, огонь охватил десятки квадратных метров. Ветер разнес дым по всему Рогожкинскому поселению.



По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание не представляет никакой угрозы. Пожар случился на островной части хутора.

Как сообщал Rostov.ru, в период с 4 по 7 мая в Ростовской области прогнозируют высокую пожароопасность (4 балла). В связи с этим жителям региона рекомендуется соблюдать все правила пожарной безопасности. Не стоит бросать непотушенные окурки и горящие спички в лесу, а также выжигать сухую растительность и камыш. Рекомендуется воздержаться от разведения костров.

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