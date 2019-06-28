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Иномарка сбила ребёнка на «зебре» в Ростове

Иномарка сбила ребёнка на «зебре» в Ростове
Мальчик попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл около 21 часа 1 июля на пересечении улиц Оганова и Тульской.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, по «зебре» шёл 11-летний мальчик вместе с мамой. В этот момент по дороге ехала 41-летняя женщина за рулём «Хендай». Автоледи сбила мальчика, в результате чего он получил травмы. При этом в больницу его отвели только на следующий день, 2 июля. Сейчас он находится в городской больнице № 20.
По факту происшествия проводится проверка.

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