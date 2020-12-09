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В Азове застрявший между льдинами рыбак чудом выжил

В Азове застрявший между льдинами рыбак чудом выжил
В Азове рыбака зажало льдинами на реке Дон. Происшествие случилось вечером 10 декабря.

Мужчина отправился на рыбалку на резиновой весельной лодке. Он доплыл до середины реки, бросил якорь и установил удочку. Увлекшись любимым занятием, рыболов не заметил, как проходящее мимо судно сместило льдины в его сторону. В считанные минуты мужчину окружили мелкие части рыхлого льда.

Замерзшими пальцами он набрал телефон экстренной службы и вызвал спасателей. Испуганного рыбака доставили на берег и обогрели.

- От медицинской помощи мужчина отказался, - сообщила специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

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