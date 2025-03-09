В Азове водитель сбил насмерть 47-летнего пешехода

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В Азове водитель легковушки сбил 47-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Происшествие случилось 9 марта около 10:00 на Кагальницком шоссе.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2112» сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.Инцидент произошел в районе дома № 37. Пешеход начал переходить дорогу, когда водитель не успел затормозить на светофоре. В результате наезда мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.Обстоятельства ДТП выясняются.