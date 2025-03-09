Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Азове водитель сбил насмерть 47-летнего пешехода

В Азове водитель сбил насмерть 47-летнего пешехода
В Азове водитель легковушки сбил 47-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось 9 марта около 10:00 на Кагальницком шоссе.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2112» сбил 47-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел в районе дома № 37. Пешеход начал переходить дорогу, когда водитель не успел затормозить на светофоре. В результате наезда мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.