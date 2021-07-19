В Азове ВАЗ врезался в иномарку: пострадали подросток и еще пять человек

В Азове водитель отечественного авто врезался в иномарку. Происшествие случилось в ночь на 21 июля.По предварительной информации, 23-летний парень за рулем ВАЗа ехал по улице Московской. В районе дома № 49 он не уступил дорогу «Рено Дастеру». От удара отечественную легковушку развернуло в сторону. Корпус машины изрядно помят, стекла выбиты. Также механические повреждения получил и «Рено».- В результате ДТП пострадали шесть человек, - сообщил инспектор по безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.Травмы получили 23-летний водитель иномарки, его 21-летняя пассажирка и четыре пассажира ВАЗа - парни в возрасте от 16 до 21 года.