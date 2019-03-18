В Ростовской области 34-летняя женщина выпала из окна пятого этажа



В городе Донецке Ростовской области молодая женщина выпала с пятого этажа. Случай произошёл 20 марта в городе Донецке.



34-летняя местная жительница упала из окна пятого этажа дома № 19 в 3-м микрорайоне. Очевидцы случившегося вызвали скорую. Прибывшие медики доставили пострадавшую в ЦГБ.

- У женщины диагностированы травмы различной степени, но в настоящее время её жизни ничего не угрожает, - сообщил источник.



Как позже выяснилось, дончанка страдает психическим расстройством.