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В Ростовской области 34-летняя женщина выпала из окна пятого этажа

В Ростовской области 34-летняя женщина выпала из окна пятого этажа
В городе Донецке Ростовской области молодая женщина выпала с пятого этажа. Случай произошёл 20 марта в городе Донецке.

34-летняя местная жительница упала из окна пятого этажа дома № 19 в 3-м микрорайоне. Очевидцы случившегося вызвали скорую. Прибывшие медики доставили пострадавшую в ЦГБ.
- У женщины диагностированы травмы различной степени, но в настоящее время её жизни ничего не угрожает, - сообщил источник.

Как позже выяснилось, дончанка страдает психическим расстройством.

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