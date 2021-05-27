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В Азове 12-летний мальчик попал под колеса иномарки

В Азове 12-летний мальчик попал под колеса иномарки
В Азове 12-летнего мальчика на переходе сбила иномарка. Авария произошла на пересечении Московская-Темерязева утром 29 мая.

По данным УГИБДД по Ростовской области, ребенок увидел, что переходом остановился автомобиль, пропуская его. Не успел мальчик выйти на проезжую часть, как его на скорости снес "Рено Логан". За рулем автомобиля ыла 27-летняя девушка. Она сказала, что не увидела юного пешехода из-за автомобиля.

- С травмами ребенок доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.

Если вина водителя будет доказана, ее могут привлечь к ответственности.

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