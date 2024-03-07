В аварии на трассе Волгоград – Каменск погиб водитель ВАЗа

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Трагедия случилась 6 марта в Калачевском районе примерно 11:00.Предварительно, 46-летний мужчина на «ВАЗ-2114» ехал по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Под селом Мариновка автомобиль занесло. Машина боком съехала на «встречку», по которой в это время ехал автомобиль «Хендай». Водитель иномарки не смог уйти от столкновения и протаранил «четырнадцатую».Удар пришелся в правую заднюю часть ВАЗа. Багажник машины буквально вырвало «с корнем», а часть кузова смяло, как консервную банку. От силы удара транспортное средство выбросило с дороги в кювет.В региональном ГУ МВД сообщили, что в результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия.