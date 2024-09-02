Из-за ландшафтного пожара под Волгодонском станицу отрезало от выезда

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В Ростовской области разгорелся новый ландшафтный пожар под Волгодонском. Огонь вспыхнул вечером 2 сентября.Очевидцы сообщают, что пожар под Волгодонском отрезал станицу Романовскую от транспортного сообщения. Из-за сильного задымления проезд для автомобилей стал невозможен. Водители были вынуждены остановить транспорт прямо посреди трассы. Люди вышли из машин и наблюдали за бушующим огнем.По данным в ГУ МЧС по региону, площадь возгорания сухой травы составляет 1 000 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 36 огнеборцев и 10 специальных машин.