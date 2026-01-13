Новости
В Ростове-на-Дону девушка пострадала в ДТП с электровелосипедом и иномаркой

В ДТП с иномаркой на Западном в Ростове-на-Дону пострадала 22-летняя девушка на электровелосипеде. Авария случилась днем 12 января на улице Зорге, 25/7.

По предварительным данным, авария произошла около перекрестка с круговым движением, когда 40-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» выезжала со двора. Предположительно, водитель иномарки не уступила дорогу и совершила столкновение с электровелосипедом, которым управлял 21-летний молодой человек.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка электровелосипеда.
Фото: Соцсети
