Кадровые перестановки в администрации Волгодонска: назначены новые заместители главы

В администрации Волгодонска произошли важные кадровые изменения. Новыми заместителями главы администрации стали Вадим Ремизов и Федор Стадников. Согласно официальной информации от пресс-службы, Вадим Ремизов будет курировать вопросы строительства, а Федор Стадников сосредоточится на внутренней политике и социальном развитии города.

Федор Стадников, окончивший Таганрогский государственный радиотехнический университет и прошедший переподготовку в РИНХ по программе «Экономика и управление на предприятии», обладает опытом руководящих должностей в сфере управления проектами и информационной безопасности в крупных организациях Ростова-на-Дону. Он также работал в Ростовском государственном медицинском университете и Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Южному федеральному округу. С 2025 года Федор Евгеньевич руководил сектором перспективного развития и эстетики городской среды в Комитете по градостроительству и архитектуре администрации Волгодонска.

Вадим Ремизов – уроженец Волгодонска, имеющий богатый профессиональный опыт и четыре высших образования, включая юридическое и экономическое. Его карьера отмечена более чем десятилетней службой во внутренних войсках МВД России, работой в Административной инспекции Ростовской области, где он руководил межрайонными отделами, а также опытом работы в администрации Первомайского района Ростова-на-Дону и руководящей должностью в прокуратуре Калининградской области. Вадим Юрьевич, ветеран боевых действий, подполковник юстиции и старший советник юстиции, награжден медалями и знаками отличия за службу. Он также продолжит возглавлять отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупции.

Фото: администрация Волгодонска
