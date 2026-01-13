В Ростовский-на-Дону зоопарк после Нового года передали нераспроданные ели

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовский зоопарк передали нераспроданные ели после Нового года. Об этом в соцсетях сообщили сотрудники зоосада.В Ростове после новогодних праздников закрылись елочные базары. Но некоторым продать все ели не удалось – им нашли другое применение. Нераспроданные деревья решили передать в зоопарк. Для травоядных растения это зимнее лакомство, наделенное витаминами.Некоторые животные используют ели для игр. Зубры превратили деревья в игрушки, а юные зубрихи Муна и Муана в этот момент повторяли за взрослыми и с любопытством наблюдали.