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Уроженец Волгодонска Артем Щербашин погиб при обстреле Донецка

Уроженец Волгодонска Артем Щербашин погиб при обстреле Донецка
Еще один уроженец Ростовской области погиб в зоне проведения СВО. Артем Щербашин скончался на ж/д станции Мандрыкино Петровского района Донецка (ДНР).

Артем родился в городе Волгодонске. Когда ему исполнилось 8 лет, родители переехали в Крым. Семья поселилась в городе Севастополь. После школы Артем поступил в филиал Академии водного транспорта имени Ушакова, а затем отслужил в армии. Связывать свою жизнь с погонами он не стал. Работал на одном из предприятий города.

С началом СВО решил отправиться в зону боевых действий в качестве добровольца. Был механиком-водителем 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Погиб во время обстрела.

Артема Щербашина похоронили в Севастополе 15 января.
Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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