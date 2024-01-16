Уроженец Волгодонска Артем Щербашин погиб при обстреле Донецка

Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Еще один уроженец Ростовской области погиб в зоне проведения СВО. Артем Щербашин скончался на ж/д станции Мандрыкино Петровского района Донецка (ДНР).Артем родился в городе Волгодонске. Когда ему исполнилось 8 лет, родители переехали в Крым. Семья поселилась в городе Севастополь. После школы Артем поступил в филиал Академии водного транспорта имени Ушакова, а затем отслужил в армии. Связывать свою жизнь с погонами он не стал. Работал на одном из предприятий города.С началом СВО решил отправиться в зону боевых действий в качестве добровольца. Был механиком-водителем 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Погиб во время обстрела.Артема Щербашина похоронили в Севастополе 15 января.