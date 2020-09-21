Упавший фрагмент «Дома Кисина» в Ростове едва не убил прохожего

В Ростове кирпич, упавший с высоты третьего этажа «Дома Кисина», едва не убил прохожего. Инцидент произошел около полудня 23 сентября на улице Московской.По словам очевидцев, мужчина проходил мимо аварийного памятника культуры, когда с высоты прямо ему под ноги рухнул огромный кусок стены. Он разлетелся на сотни мелких кусочков. По счастливой случайности, мужчину упавший фрагмент не задел. Если бы он упал ему на голову, прохожий мог бы умереть от полученного удара.В течение часа место происшествия оцепили, но ленты хватило лишь на одну треть дома. Любопытно, что и упавший фрагмент стены никто не убрал после ЧП. По тротуару, который не вошел в оцепление, продолжают ходить люди, рискуя оказаться жертвами следующего возможного обвала.Аварийное здание находится на улице Московской, 72 и является историческим памятником 1899 года постройки. Уникальное строение с великолепной лепниной сегодня разрушается на глазах. После того как жильцов расселили, пустующий особняк стал привлекательным местом для бездомных и мародеров. Несмотря на достаточно плачевный вид дома, это первый обвал за время существования дома. Однако без своевременной реставрации сложно гарантировать, что инцидент не повторится.