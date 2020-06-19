Улицу в Ростове оцепляли из-за подозрительного предмета
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону одну из улиц в Октябрьском районе оцепляли из-за угрозы взрыва. Инцидент произошёл вечером 22 июня. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома № 6 на Тимирязева нашли взрывчатое устройство.
На место приехали правоохранители и сотрудники ОМОН. Они огородили территорию и отвели жильцов и прохожих подальше.
- Получив сообщение о якобы существующей опасности, правоохранители выехали на место ЧП. После проверки выяснилось, что опасных предметов не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как стало известно Rostov.ru, подозрительным предметом была учебная граната. Её обнаружили в ходе строительных работ. Опасности она не представляет. Оцепление сняли.