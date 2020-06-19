Улицу в Ростове оцепляли из-за подозрительного предмета

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В Ростове-на-Дону одну из улиц в Октябрьском районе оцепляли из-за угрозы взрыва. Инцидент произошёл вечером 22 июня. В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома № 6 на Тимирязева нашли взрывчатое устройство.На место приехали правоохранители и сотрудники ОМОН. Они огородили территорию и отвели жильцов и прохожих подальше.Как стало известно Rostov.ru, подозрительным предметом была учебная граната. Её обнаружили в ходе строительных работ. Опасности она не представляет. Оцепление сняли.